Олег Знарок: «Большинство у нас вообще никакое»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4).

— У нас не получился третий период. Повторюсь, что большинство у нас вообще никакое, — цитирует тренера официальный сайт «Спартака». — На тренировках вроде забиваем и работаем над этим. Подумаем, может, будем ставить других кандидатов туда. Серия была хорошая у нас, к сожалению, она закончилась.

— Победная серия не расслабляла?

— Нет, все же хотят выиграть. Соперники в серии были хорошие, а игры шли через день. Устали немного, потому что у нас не так много игроков, которых мы могли бы поменять. Защитники, которые были сегодня, провели все матчи этой серии из шести побед. Конечно же, они «наелись».

— Согласитесь, что «Спартак» этот матч проиграл в обороне?

— Да, так и есть. Мы три забиваем, значит должны не больше двух пропускать.

— «Спартаку» сегодня забил Александр Осипов. Не жалеете, что отпустили его?

— Пускай радуется, что я могу сделать? Мы не жалеем, что отпустили его.

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