Олег Ли вернулся в «Амур»

«Амур» объявил о подписании контракта с нападающим Олегом Ли.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на два года. Ранее Ли уже выступал за хабаровчан с 2015 по 2018 год.

В минувшем сезоне Ли играл за «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо». Он набрал 9 (3+6) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф хоккеист не отметился результативными действиями в 4 играх.