Олег Ли перейдет в «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сибири» Олег Ли не станет продлевать контракт с новосибирским клубом и с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист» после открытия рынка свободных агентов.

31-летний россиянин выступал за новосибирский клуб два сезона. В этом сезоне он провел 47 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков.

«Сибирь» в первом круге плей-офф КХЛ проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4 в серии. «Автомобилист» в плей-офф не вышел, заняв десятое место в таблице Восточной конференции.