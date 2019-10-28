Олег Ли: «Нужно наверстать то, что я не играл в начале сезона»

Форвард «Ак Барса» Олег Ли перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» рассказал, почему эта игра будет для него особенной.

— Конечно, для меня, в принципе, Хабаровск — город особенный: там мы с Лешей Бывальцевым раскрылись, там хорошие годы были, — приводит слова Ли официальный сайт «Ак Барса». — Матч, конечно, будет для меня особенным в положительном плане.

— «Амур» сегодня вряд ли можно отнести к грандам КХЛ, но в этом сезоне любой может обыграть любого. Какие сильные и слабые стороны соперника?

— Да, «Амур» стартовал неважно, но потом начал набирать ход. Видна рука тренера — я лично знаю Александра Гулявцева, его команды всегда боевиты, бьются от первой до последней минуты, стараются. Может быть, где-то не хватает, но я думаю, что игра будет достаточно упорная, будет много борьбы, постараемся выиграть.

— После перехода в «Ак Барс» вы провели 3 матча. Как вам?

— Хорошо, все отлично, команда отлично приняла. Стараемся, хорошо, что выигрываем. С «Металлургом» немного не повезло, но работаем.

— На сколько сейчас оцениваете свою форму?

— Тяжело сказать в процентах — все-таки, у нас командный вид спорта, от меня малая часть зависит. Я выхожу и выполняю свою работу, делаю то, что просят тренеры. Сейчас где-то играю попроще — нужно наверстать то, что я не играл в начале сезона. Буду стараться прибавлять.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков