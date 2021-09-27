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Олег Ли из-за травмы пропустит три недели

17:00
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Нападающий «Сибири» Олег Ли получил травму. На восстановление ему потребуется около трех недель, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 9 матчей и успел отметиться 3 результативными передачами.

Капитан «Сибири» получил травму в игре с «Барысом».

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Иван Шитик все материалы автора

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