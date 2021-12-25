Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:3 Б).

«Сложный поединок, сегодня у нас не получилась игра в большинстве. Общий настрой и заряженность у каждого бойца была видна, старались, играли на результат. Заработанный балл — хороший показатель в сложнейшей битве. Не получились у нас сегодня и буллиты, не хватило точности. А по игре еще раз скажу — мы рады заработанным баллам. Анализируем, сделаем выводы и будем готовиться к следующей битве. На Дальнем Востоке мы стараемся жить по московскому времени, согласно ему строим распорядок дня. Судя по ребятам, получается терпимо. Конечно, это все равно накладывает свой отпечаток. Но профессиональный хоккеист должен быть готов к любым изменениям, готов играть везде на 100%.

«Топливо» у нас одно — желание доказать, что мы настоящие бойцы, наша цель — побеждать в каждом матче», — приводит слова тренера сайт КХЛ.