Олег Леонтьев: «То, что мы хотим видеть в исполнении команды, мы увидели»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги контрольного матча против «Локомотива» (1:2 Б).

«Несмотря на то что второй игровой день и тяжело играть два дня подряд, были высокие скорости, хорошие моменты, игра смотрелась. То, что мы хотим видеть в исполнении команды, мы увидели. Сыграли с достойным соперником, чуть бы получше в концовке, когда второй гол нам забивали на подставлении, получилось, что залетело.

По игре — одинаковое количество моментов было и у нас, и у соперника. Парни молодцы, сражались. Сейчас отдохнем и готовимся к следующей игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.