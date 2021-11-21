Олег Леонтьев: «Спасибо Саше Судницину, в свой день рождения он отлично сыграл»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:0).

«Игра держала в напряжении на протяжении всего матча. У соперника четвертая игра на выезде, у нас после поездки был всего один день отдыха, поэтому тяжеловато было. Но игра шла кость в кость. Хотя и было много голевых моментов, все решила одна шайба. В очередной раз спасибо команде, спасибо Саше Судницину, в свой день рождения он отлично сыграл, как и всегда. И, конечно, болельщикам, всех с победой», — приводит слова тренера сайт КХЛ.