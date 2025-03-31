Леонтьев сообщил об уходе с поста главного тренера «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что руководство клуба расторгло его контракт.

«Я покинул «Нефтехимик». У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом», — приводит ТАСС слова Леонтьева.

Команда из Нижнекамска заняла девятое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не попала в плей-офф.

Леонтьев возглавлял «Нефтехимик» с 2021 года.