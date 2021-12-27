Олег Леонтьев: «Мы ловили шайбу на себя, это ценнейшее качество»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2).

«Это был важнейший матч, учитывая, что четвертая игра на Дальнем Востоке для нас. Было видно, что не хватало свежести, зато точно были концентрация, дисциплина, заряженность и выполнение игрового задания. Благодарен ребятам, что они дотерпели, особенно в концовке, когда у наших ворот были опаснейшие моменты. Мы ловили шайбу на себя, это ценнейшее качество. Такие вещи прибавляют как командный дух, как и количество очков.

Не хочу никого выделять, вся команда работала как единое целое. Ключевым моментом стало меньшинство «3 на 5?: мы пропустили, но потом сумели быстро забить. Двигаемся дальше. Перед третьим периодом планировались корректировки по составу, но счет начал складываться в нашу пользу, поэтому решили доиграть матч четырьмя тройками. Нагрузка должна равномерно ложиться на игроков, впереди еще один сложный матч», — приводит слова тренера сайт КХЛ.