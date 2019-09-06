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Олег Гросс: «Арендой можно пользоваться в открытую, а не прятаться и скрывать его»

18:52
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс поддержал решение КХЛ ввести в лиге официальную возможность арендовать игроков.

— На рабочих группах мы голосовали за аренду, — цитирует Гросса официальный сайт КХЛ. —  Считаю, что этим инструментом можно пользоваться в открытую, а не прятаться и скрывать его. Если ты отдаешь игрока в другой клуб в аренду на год или два, чтобы он развивался, что в этом плохого? По истечении срока, ты получаешь его назад без всяких темных договоров с суммой трансфера в тысячу рублей.

Что касается «пола зарплат», то я пока не знаю, как он будет работать. Лично мы не видим в этом большого смысла, но если он окажется полезным для КХЛ, будем только рады.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/06/455758.html

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