Браташ: «ЦСКА прибавил по сравнению с прошлыми играми и заслуженно перевернул матч с «Металлургом»

Браташ заявил, что ЦСКА в пятом матче с «Металлургом» прибавил по сравнению с прошлыми играми

Заслуженный тренер России Олег Браташ высказался о победе ЦСКА над «Металлургом» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

«ЦСКА прибавил по сравнению с прошлыми играми и заслуженно перевернул сегодняшний матч. По этой серии в каких-то компонентах сильнее «Металлург», где-то преимущество за ЦСКА. Здесь нельзя сказать, что есть явное преимущество одной из команд. Большинство сегодня у «Металлурга» хромало, в овертайме была возможность забить и забрать титул», — приводит слова Браташа Metaratings.ru.

Также специалист считает, что в таких противостояниях выигрывает не тактика, а отдельные единоборства.

«В таких противостояниях все решают моменты. Выиграл борьбу Юртайкин у Яковлева, создал момент и сравнял счет. Не выиграл бы, ЦСКА бы проиграл и Кубок достался хозяевам. Поэтому тут выигрывает не тактика, а отдельные единоборства», — добавил Браташ.

Счет в финальной серии после этого матча стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестая игра пройдет 28 апреля в Москве.