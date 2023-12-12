Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин назначен исполняющим обязанности главного тренера казахстанского клуба. В тренерский штаб войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, сообщает пресс-служба клуба.

Болякин — заслуженный тренер республики Казахстан, возглавлял молодежную сборную страны, которую выводил в высший дивизион чемпионата мира. Также под руководством Болякина «Сарыарка» в сезоне-2009/10 стала чемпионом Казахстана.

«Барыс» с 31 очком в 40 играх замыкает турнирную таблицу Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24.