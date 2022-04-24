Окулов: «С Кошечкиным нельзя пытаться забить простой гол»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвел итоги четвертого матча серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (0:1, 1-3).

«Да что тут говорить? Проиграли. Мало что можно сказать о таком матче.

Два матча нет голов? Причина простая — мы не забиваем. У них шайба пересекала ленточку, у нас нет. Никто не изобретает велосипед: приди под ворота и закопай, если не получается техничный гол забить. «Магнитка» не удивляет. Эта команда правильно подготовлена, делает правильные вещи. Разница в том, что мы пока такие вещи не делаем. Тяжелый момент. Надо думать, общаться, придумывать, взламывать оборону соперника.

Василий Кошечкин отлично играет, он не первый год играет в таких матчах, делает это грамотно. С таким вратарем нельзя пытаться забить простой гол. Надо придумать что-то другое и сделать это. На отчаяние нет времени. Вообще мне нравится, что мы бьемся в финале. Это дорогого стоит, может быть, ты потом не сыграешь в финале. Выходи, бейся, играй и получай удовольствие от каждой минуты на льду», — цитирует игрока сайт КХЛ.