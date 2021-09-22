Окулов прокомментировал свой дубль в ворота «Барыса»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1 ОТ).

«Были два не самых лучших наших периода. Но в третьем смогли завести себя, упростили игру. Лучше начали взаимодействовать друг с другом, благодаря этому сравняли счет и выиграли в овертайме. Но, я думаю, если мы хотим в будущем побеждать, то не имеем больше права так начинать.



Набираю очки в третьем матче подряд после паузы? Когда не играешь, то скучаешь. Приятно набирать очки, но голы — это работа всей команды, всего звена, так что не так важны личные достижения, главное, чтобы мы выигрывали. Но в то же время всегда приятно зарабатывать очки. Для форварда это основная работа», — приводит официальный сайт армейцев слова Окулова.

В сезоне-2021/22 Окулов набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах.