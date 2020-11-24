Форвард ЦСКА Константин Окулов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:5).

«Не самая лучшая наша игра. Мы должны вынести уроки из этого матча. Может, он и вовремя пришел. Сделаем выводы из этого поражения. Сегодня нам не хватило реализации. Нам стоило действовать попроще, не выдумывать моменты, играть короткие смены. На горячую голову тяжело что-то сказать. Очень много пропустили голов, игра хромала. После удаления Дальбека надо было строго сыграть в меньшинстве. Но даже после этого был шанс спастись при счете 1:3. Но вместо того, чтобы забивать самим, мы пропускали», — приводит слова Окулова официальный сайт КХЛ.