Окулов о победе над «Динамо»: «Нам пришлось терпеть, делать неприятную работу»

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал результат третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (2:1).

«Без шайбы никто не любит играть. Но, мне кажется, мы сами виноваты. Мы забили гол, надо было добавлять. Тем более во втором периоде, когда в зоне атаки можно делать какие-то пересменки. Но мы сами упустили это, дали шанс динамовцам, и они сразу этим воспользовались. У них есть мастеровитые ребята, которые затащили шайбу, начали ее держать. Нам пришлось терпеть, делать неприятную работу: где-то это удалось, но все равно пропустили ненужный гол», — цитирует Окулова сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра состоится 23 марта на льду «Динамо».