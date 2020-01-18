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«Один Семин хорошо. Два — еще лучше». Нападающий «Витязя» исполнил буллит вместе с сыном

19:10
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Нападающий «Витязя» Александр Семин принял участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Он исполнил буллит вместе со своим маленьким сыном. До гола им не хватило совсем чуть-чуть.

Также позже на льду появился сын защитника «Спартака» Якова Рылова. Он самостоятельно исполнил буллит и сделал это успешно.

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