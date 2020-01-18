«Один Семин хорошо. Два — еще лучше». Нападающий «Витязя» исполнил буллит вместе с сыном
19:10
Нападающий «Витязя» Александр Семин принял участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ. Он исполнил буллит вместе со своим маленьким сыном. До гола им не хватило совсем чуть-чуть.
Один Сёмин хорошо. Два — еще лучше. #KHLAllStar pic.twitter.com/jDPEwk5tpK— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Также позже на льду появился сын защитника «Спартака» Якова Рылова. Он самостоятельно исполнил буллит и сделал это успешно.
Маленький Рылов забивает не хуже большого. #KHLAllStar pic.twitter.com/i9vMmdDwCh— КХЛ (@khl) January 18, 2020
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