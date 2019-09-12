Нападающий «Нефтехимика» Тимур Хафизов прокомментировал победу над «Металлургом» (3:0) и поделился впечатлениями от первого гола в КХЛ.

— Эмоции неописуемые, если честно, — цитирует официальный сайт «Нефтехимика» Хафизова. — Сегодня я один из самых счастливых людей на Земле. Очень долго шел к этому, за что спасибо моим родителям, без них ничего бы не было.

— С этого сезона в КХЛ новые шайбы, чипированные. Их сейчас, наверное, не отдают, но хотели бы забрать первую шайбу?

— Не знаю, но я подъехал, мне сказали, что нельзя. Но попробую сейчас еще раз попросить.

Начало сезона? Пока, если честно, не хочу сглазить. Да, начали неплохо, но это только пять матчей. Дай Бог так и дальше, чтобы все шло. А предсезонка... Да, где-то не складывалось, где-то тренерский штаб нам что-то подсказал, где-то ребята постарше. Наверное, в этом заслуга побед.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика