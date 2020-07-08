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Один из клубов КХЛ ищет игроков по объявлению в интернете

8 июля 2020, 21:06
Объявление на сайте.
Объявление на сайте.

На сайте Eliteprospects.com в разделе «Вакансии» размещены объявления от клуба КХЛ. Команде требуется правый защитник и центрфорвард. Годовой оклад — 400 тысяч долларов.

Также в объявлении указаны специфичные требования к хоккеисту, такие как: лидерство, специалист по большинству, высокие оборонительные навыки и так далее.

Статистический хоккейный сайт Eliteprospects.com был разблокирован на территории России. На основании решения ФНС, сайт ранее был заблокирован за рекламу онлайн казино и букмекеров, не имеющих лицензии на деятельность в России.

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