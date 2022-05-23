Одетт и Бородкин подписали новые контракты с «Витязем»

Нападающий Даниэль Одетт и защитник Артем Бородкин продлили контракты с «Витязем», сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Даниэль Одетт приглашался в сборную Канады и выступал на Кубке Первого канала в Москве. Концовку сезона-2021/22 он провел в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей.

Бородкин третий сезон проведет в подмосковном клубе. До этого он выступал за «Трактор».