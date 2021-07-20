О'Делл стал игроком московского «Динамо»

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Эрик О'Делл перешел в московское «Динамо». Контракт с 31-летним канадским хоккеистом рассчитан на год и носит односторонний характер.

В прошлом сезоне О'Делл провел 9 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка. Форвард пропустил почти целый сезон, получив травму 6 октября 2020 года.

Ранее канадец также выступал за «Сочи», «Металлург» и «Виннипег».

О'Делл является бронзовым призером Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.