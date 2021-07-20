Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

О'Делл стал игроком московского «Динамо»

11:37
Эрик О`Делл. Фото ХК «Сибирь»
Эрик О`Делл. Фото ХК «Сибирь»
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Эрик О'Делл перешел в московское «Динамо». Контракт с 31-летним канадским хоккеистом рассчитан на год и носит односторонний характер.

В прошлом сезоне О'Делл провел 9 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка. Форвард пропустил почти целый сезон, получив травму 6 октября 2020 года.

Ранее канадец также выступал за «Сочи», «Металлург» и «Виннипег».

О'Делл является бронзовым призером Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/165791-erik_o___dell_pereshel_v____dinamo__

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Врач предостерег людей с повышенным потоотделением от перегревания в жару
Видео: кто и зачем построил тайную тюрьму в Ленобласти
Полуторагодовалая малышка поела виноград и умерла в Петербурге
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд