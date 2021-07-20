О'Делл стал игроком московского «Динамо»
11:37
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Эрик О'Делл перешел в московское «Динамо». Контракт с 31-летним канадским хоккеистом рассчитан на год и носит односторонний характер.
В прошлом сезоне О'Делл провел 9 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка. Форвард пропустил почти целый сезон, получив травму 6 октября 2020 года.
Ранее канадец также выступал за «Сочи», «Металлург» и «Виннипег».
О'Делл является бронзовым призером Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.
Трансфер, который нельзя не заметить ?— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) July 20, 2021
Канадский нападающий Эрик О'Делл пополнил состав «Динамо».
Подробнее: https://t.co/aA2g6i1QHp pic.twitter.com/ihYdVmmHUe
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/165791-erik_o___dell_pereshel_v____dinamo__
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