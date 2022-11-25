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Сегодня, 10:23

О'Делл помещен в список травмированных

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что 32-летний канадец восстановится в конце декабря.

В текущем сезоне О'Делл провел 30 матчей, в которых набрал 28 (13+15) очков. Форвард является лучшим бомбардиром команды.

Эрик О`Делл
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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