О'Делл помещен в список травмированных

Читать «СЭ» в

Форвард московского «Динамо» Эрик О'Делл помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что 32-летний канадец восстановится в конце декабря.

В текущем сезоне О'Делл провел 30 матчей, в которых набрал 28 (13+15) очков. Форвард является лучшим бомбардиром команды.