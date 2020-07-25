Очередной тест на коронавирус не выявил заболевших в ЦСКА
21:21
Игроки ЦСКА прошли очередное тестирование на коронавирус, которое не выявило новых случаев заражения в команде, сообщает сайт красно-синих.
Ранее 21 июля плановое тестирование выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Все зараженные спортсмены изолированы и находятся в постоянном контакте с медицинским штабом клуба, болезнь протекает бессимптомно.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/ocherednoy_test_na_koronavirus_ne_vyyavil_novykh_zarazhyennykh_v_komande/
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