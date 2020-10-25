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«Очень расстроился, что не реализовал буллит». Толчинский — о победе над «Автомобилистом»

09:55
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над «Автомобилистом» (6:3) и переход в омский клуб Наиля Якупова.

«Конечно, я сильно расстроился, что не забил буллит. Сделал то, что не собирался делать, как-то зажало меня. Я рад, что «Авангард» подписал Якупова. Очень талантливый, быстрый хоккеист. Как повлияла длинная пауза? Мы отдохнули, но и тонус игровой был потерян. Внутри сезона сложно заново начинать играть», — цитирует Толчинского официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Авангард» находится на втором месте в Восточном дивизионе лиги, «Авто» — третий.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/24/474996.html

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