У «Спартака» самые дорогие билеты на матчи первого раунда Кубка Гагарина
Стала известна стоимость билетов на первый раунд Кубка Гагарина-2025.
Самые дорогие билеты у «Спартака». Максимальная стоимость составляет 10 940 рублей, минимальная — 1090. СКА предлагает места с ограниченной видимостью всего за 350 рублей, а самые дорогие билеты у питерского клуба стоят 6690 рублей.
Самые дешевые билеты на матчи первого раунда продает «Металлург». Максимальная цена составляет одну тысячу рублей, минимальная — 400. У победителя регулярного чемпионата КХЛ «Локомотива» самые дорогие билеты стоят 2850 рублей, а самые дешевые — 850.
Участники Кубка Гагарина-2025
Восточная конференция: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Сибирь».
Западная конференция: «Локомотив», «Динамо» (Москва), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Минск), СКА, «Северсталь», «Торпедо».
Кубок Гагарина стартует 26 марта. Действующим обладателем трофея является «Металлург». В сезоне-2023/24 магнитогорцы обыграли в финале «Локомотив» (4-0 в серии).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|6.10
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|6.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|6.10
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -