25 марта, 21:29

У «Спартака» самые дорогие билеты на матчи первого раунда Кубка Гагарина

Камила Абдурахманова
корреспондент

Стала известна стоимость билетов на первый раунд Кубка Гагарина-2025.

Самые дорогие билеты у «Спартака». Максимальная стоимость составляет 10 940 рублей, минимальная — 1090. СКА предлагает места с ограниченной видимостью всего за 350 рублей, а самые дорогие билеты у питерского клуба стоят 6690 рублей.

Самые дешевые билеты на матчи первого раунда продает «Металлург». Максимальная цена составляет одну тысячу рублей, минимальная — 400. У победителя регулярного чемпионата КХЛ «Локомотива» самые дорогие билеты стоят 2850 рублей, а самые дешевые — 850.

Участники Кубка Гагарина-2025

Восточная конференция: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Адмирал», «Сибирь».

Западная конференция: «Локомотив», «Динамо» (Москва), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Минск), СКА, «Северсталь», «Торпедо».

Кубок Гагарина стартует 26 марта. Действующим обладателем трофея является «Металлург». В сезоне-2023/24 магнитогорцы обыграли в финале «Локомотив» (4-0 в серии).

Источник: Коммерческая пауза
