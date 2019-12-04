Обвиняемый по делу Кондратьева: «Я подам иск на «Амур» за клевету»

Обвиняемый в избиении капитана «Амура» Максима Кондратьева Алексей Марков в интервью «СЭ» рассказал свою версию событий. На официальном сайте «Амура» сообщали, что Кондратьев пострадал в результате нападения и получил тяжкую травму головы, вступившись на парковке в Хабаровске за супругу, которая не пострадала в ходе инцидента.

— Будете подавать на «Амур» иск за клевету?

— Я подам. С самого утра я просыпаюсь и занимаюсь сбором доказательств своей невиновности. На всех записях съемки видно, что он на меня нападает. Я сделал одну попытку его утихомирить, еще раз его оттолкнул, увернулся. Максим — хороший парень, дай бог ему здоровья. Я очень жалею, что так произошло. Кем бы ни был человек, но нападать нельзя! Это аморально!

— СМИ сообщили, что у игрока открытая черепно-мозговая травма. Как она вообще была нанесена, если вы только оборонялись?

— Кондратьев лежал в обыкновенной палате, и операцию ему не делали. Врачи утверждают, что с таким диагнозом человек обычно лежит в реанимации как минимум три дня, либо жидкость льется из носа или из уха. Его голова лежала на белом одеяле. (Евгений Белоусов)

«Меня обматерили, а я еще должен получить за это по морде?» Новый поворот в скандале с капитаном «Амура»