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Видеозапись обрушения «Арены Омск»

18:59
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Сайт Om1.ru на своем Youtube-канале опубликовал видео обрушения «Арены Омск». На стадионе проводил домашние матчи «Авангард».

Сооружение в Омске было заложено в марте 2004 года и введено в строй в августе 2007-го. В 2018 году арена была признана аварийной.

К 2022 году на месте «Арены Омск» планируется построить новую, на которой будет выступать сибирская команда. Фойе нового ледового комплекса сможет вместить полторы тысячи человек, а трибуны — 12 тысяч болельщиков.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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