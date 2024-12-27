Дедлайн КХЛ: все сделки последнего дня перед закрытием рынка в лиге

В пятницу, 27 декабря, в КХЛ закрывается трансферный рынок. Дедлайн наступит в полночь. Сегодня все клубы лиги могут произвести последние обмены и подписания игроков в сезоне-2024/25.

В этой новости в режиме онлайн собираем все сделки.