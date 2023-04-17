Каменский: «Игроки «Ак Барса» реализовали свои моменты. Кто меньше ошибется, тот и выиграет»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал для «СЭ» победу «Ак Барса» над ЦСКА (4:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Игра получилась зрелищной. У ЦСКА не все получилось, а у «Ак Барса» получилось все. Казанцы реализовали моменты. ЦСКА пропустил курьезную первую шайбу в большинстве. Такое бывает, это напряжение, так будет на протяжении всей серии. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Не думаю, что эта шайба не смогла психологически повлиять на ЦСКА. Встречаются две опытные команды в финале. Конечно, ЦСКА еще сможет отыграться. До четырех побед специально, чтобы выявить самого сильного. Две команды вышли в финал. У всех еще будет возможность», — сказал Каменский «СЭ».

«Ак Барс» ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет 19 апреля в Казани, начало встречи — 19.00 по московскому времени.