Обладатель Кубка Стэнли Локтионов стал игроком «Амура» в результате обмена с ЦСКА

Форвард ЦСКА Андрей Локтионов в результате обмена стал игроком «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

Московский клуб за игрока получит денежную компенсацию.

??Приветствуем в составе Тигров обладателя Кубка Стенли — Андрей Локтионова. ?



??"Амур" и московский ЦСКА произвели обмен, в результате которого в хабаровскую команду переходит центральный нападающий Андрей Локтионов , а столичный клуб получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/HpCYff8F9r — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) May 28, 2021

Напомним, Локтионов стал игроком ЦСКА летом 2020 года. До этого хоккеист играл за магнитогорский «Металлург». За «Магнитку» Локтионов провел 65 матчей в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».