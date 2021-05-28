Обладатель Кубка Стэнли Локтионов стал игроком «Амура» в результате обмена с ЦСКА
18:41
Форвард ЦСКА Андрей Локтионов в результате обмена стал игроком «Амура», сообщает пресс-служба клуба.
Московский клуб за игрока получит денежную компенсацию.
Напомним, Локтионов стал игроком ЦСКА летом 2020 года. До этого хоккеист играл за магнитогорский «Металлург». За «Магнитку» Локтионов провел 65 матчей в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».
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