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Обладатель Кубка Стэнли Локтионов стал игроком «Амура» в результате обмена с ЦСКА

18:41
Андрей Локтионов. Фото ХК "Металлург"
Андрей Локтионов. Фото ХК &quot;Металлург&quot;
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Форвард ЦСКА Андрей Локтионов в результате обмена стал игроком «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

Московский клуб за игрока получит денежную компенсацию.

Напомним, Локтионов стал игроком ЦСКА летом 2020 года. До этого хоккеист играл за магнитогорский «Металлург». За «Магнитку» Локтионов провел 65 матчей в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».

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