Обладатель Кубка Стэнли-2022 Ничушкин рассказал о реабилитации после травмы

Обладатель Кубка Стэнли-2022, российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о реабилитации после травмы ноги.

«Сейчас с ногой полный порядок. Прохожу реабилитацию. Из-за этого не мог раньше прилететь в Челябинск. Хотелось приехать, когда нога перестанет беспокоить, чтобы не искать врачей здесь. Поэтому пришлось подождать. Сейчас с ногой полный порядок. Сделал перерыв. Как вернусь в Москву, буду дальше проходить реабилитацию», — сказал Ничушкин во время пресс-подхода в Челябинске.

«Трактор» встретится с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и начнется в 17.00 мск.

Ничушкин перешел в «Колорадо» летом 2019 года, до этого он выступал за «Даллас». По окончании сезона-2018/19 россиянин покинул «Старз» на правах свободного агента.

В составе «Колорадо» Ничушкин набрал 100 (48+52) очков в 182 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф НХЛ-2021/22 форвард набрал 15 (9+6) очков в 20 играх.