Обладатель Кубка Гагарина-2013 Баранцев стал игроком «Локомотива»

? Очередной новичок межсезонья — защитник Денис Баранцев!



В 2012-м и 2013-м годах выигрывал Кубок Гагарина вместе с московским «Динамо», а в минувшем сезоне был капитаном «Торпедо».



Соглашение рассчитано на два сезона. Добро пожаловать! pic.twitter.com/HytOnVuIHD