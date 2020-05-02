Обладатель Кубка Гагарина-2013 Баранцев стал игроком «Локомотива»
16:40
Защитник Денис Баранцев подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославцев. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано на два сезона.
В сезоне-2019/20 Баранцев провел за «Торпедо» 62 матча и набрал 17 (9+8) очков.
Защитник дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).
? Очередной новичок межсезонья — защитник Денис Баранцев!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 2, 2020
В 2012-м и 2013-м годах выигрывал Кубок Гагарина вместе с московским «Динамо», а в минувшем сезоне был капитаном «Торпедо».
Соглашение рассчитано на два сезона. Добро пожаловать! pic.twitter.com/HytOnVuIHD