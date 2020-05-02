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Обладатель Кубка Гагарина-2013 Баранцев стал игроком «Локомотива»

16:40
Денис Баранцев. Фото ХК «Торпедо»
Денис Баранцев. Фото ХК «Торпедо»
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Защитник Денис Баранцев подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославцев. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2019/20 Баранцев провел за «Торпедо» 62 матча и набрал 17 (9+8) очков.

Защитник дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

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