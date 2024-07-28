Обладатель Кубка Гагарин Киселевич подписал контракт с «Нефтехимиком»

Обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич стал игроком «Нефтехимика», сообщается в Telegram-канале команды. Контракт 34-летнего футболиста рассчитан на один сезон.

Ранее Киселевич в КХЛ играл за «Северсталь», ЦСКА и «Авангард». Он является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев. Хоккеист также выступал за такие клубы, как «Флорида Пантерз» и «Северсталь»