Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал отмену сезона КХЛ из-за коронавируса. Решение было объявлено сегодня на официальном сайте лиги.

— Считаю, что отмена сезона — правильное решение. Обидно, что никому не вручат Кубок Гагарина. Но играть без болельщиков не имеет никакого смысла. Мы тренировались сегодня утром, но уже всем все было ясно. Главное, чтобы все люди были здоровы. Сейчас во всем мире сложная ситуация — мы должны это принять. (Алена Гребенькова)