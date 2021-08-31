Обидин заключил контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» на официальном сайте объявил о переходе в команду форварда Андрея Обидина.

Ранее стало известно, что 24-летний игрок не принял квалификационное предложение «Автомобилиста».

С клубом из Владивостока он подписал двухлетний контракт, который является двусторонним.

В составе «Автомобилиста» Обидин в минувшем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (5+1) очков. Также выходил на лед в трех матчах Кубка Гагарина.