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Обидин заключил контракт с «Адмиралом»

15:54
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«Адмирал» на официальном сайте объявил о переходе в команду форварда Андрея Обидина.

Ранее стало известно, что 24-летний игрок не принял квалификационное предложение «Автомобилиста».

С клубом из Владивостока он подписал двухлетний контракт, который является двусторонним.

В составе «Автомобилиста» Обидин в минувшем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (5+1) очков. Также выходил на лед в трех матчах Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/napadayushij-andrej-obidin-novobranec-admirala

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Иван Шитик все материалы автора

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