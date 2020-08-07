Няттинен перешел из «Витязя» в «Северсталь»

Форвард Йоонас Няттинен продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный Twitter череповчан. 29-летний форвард играет в КХЛ с 2018 года.

Сезон-2018/19 финн провел в «Нефтехимике» (54 матча, 28 очков, 16 голов, 12 передач). В сезоне-2019/20 он выступал в «Витязе». За клуб из Московской области форвард отыграл 50 матчей в регулярке, набрав 21 (9+12) очко, а также принял участие в трех играх плей-офф.