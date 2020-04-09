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«Нужно снимать корону». Вице-президент «Металлурга» — о защитнике Береглазове

14:04

Первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков отметил, что у него есть претензии по игре к защитнику команды Алексею Береглазову.

— Что касается Береглазова, агенты думают пока, — цитируют «РИА «Новости» Ласькова. — У меня есть большие претензии, Леше надо перезагрузиться и начать сначала. Мы предложили ему адекватную сумму, исходя из его результатов в прошлом сезоне. Мы посмотрели его «плюс-минус», все его показатели, сравнили с другими игроками вокруг него и сделали адекватное предложение.

Каждый хочет побольше, конечно, но время изменилось, хоккей другой стал. И надо корону снимать. Да, Береглазов съездил за океан, поиграл в хорошей лиге. Но не сложилось там, решил вернуться.

Действующий контракт 25-летнего Береглазова с магнитогорцами истекает 30 апреля. В сезоне КХЛ-2019/20 защитник провел 51 матч в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав шесть очков (3+3) при показателе полезности «-3».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200409/1569804539.html

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