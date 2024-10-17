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Сегодня, 11:49

Нурлан Оразбаев стал новым генеральным директором «Барыса»

Алина Савинова
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«Барыс» объявил о назначении Нурлана Оразбаева на пост генерального директора клуба. Ранее эту должность занимал Борис Иванищев.

«Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев», — говорится в заявлении казахстанской команды в Telagram-канале.

Ранее Оразбаев был президентом «Барыса» с 2006 по 2012 год и с 2013-го по 2015-й.

После 16 матчей команда из Астаны с 7 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://t.me/hcbaryskz/493
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