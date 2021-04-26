Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Названа дата старта сезона-2021/22 в КХЛ

15:40
Названа дата старта сезона-2021/22 в КХЛ. Фото photo.khl.ru
Названа дата старта сезона-2021/22 в КХЛ. Фото photo.khl.ru
Теги:

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте сообщила дату начала нового сезона.

Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты текущего сезона — ЦСКА и «Авангард». Встреча пройдет на домашнем стадионе обладателя Кубка Гагарина-2021.

После четырех матчей в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» счет равный — 2:2. Следующий матч пройдет сегодня, 26 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Скверное дерби. Что не так с игрой «Спартак» — ЦСКА и почему удалили Ахметова
Немки закрыли тело в знак протеста. Они против сексуализации гимнастики
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры