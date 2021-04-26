Названа дата старта сезона-2021/22 в КХЛ
15:40
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте сообщила дату начала нового сезона.
Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты текущего сезона — ЦСКА и «Авангард». Встреча пройдет на домашнем стадионе обладателя Кубка Гагарина-2021.
После четырех матчей в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» счет равный — 2:2. Следующий матч пройдет сегодня, 26 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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