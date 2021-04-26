Названа дата старта сезона-2021/22 в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте сообщила дату начала нового сезона.

Первая встреча регулярного чемпионата-2021/22 состоится 1 сентября 2021 года. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты текущего сезона — ЦСКА и «Авангард». Встреча пройдет на домашнем стадионе обладателя Кубка Гагарина-2021.

После четырех матчей в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» счет равный — 2:2. Следующий матч пройдет сегодня, 26 апреля, в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.