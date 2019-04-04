Новый куратор "Трактора" Борис Видгоф: "Хотели бы видеть у себя Гатиятулина"

Новый куратор "Трактора" Борис Видгоф прокомментировал свое назначение. Напомним, президент челябинского клуба Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев были отправлены в отставку.

– Чего ждать от вас как нового куратора? Каких шагов?

– Вы, наверное, знаете, какое я имею отношение к хоккею. И какое имел отношение к "Трактору" (Видгоф был председателем попечительского совета "Трактора" до 2010 года – прим. "СЭ"). И тут ничего не меняется: "Трактор" должен биться за Кубок Гагарина, и мы в основном ориентируемся на своих челябинских воспитанников. Единственное – нужно время, чтобы разобраться, какие контракты продлены уже, какие надо продлевать, какие новые заключать надо. Но ориентир во всех направлениях у нас теперь – на своих воспитанников. Слава богу, у нас школа очень сильная, лучшая в мире.

– Более чем у 20 хоккеистов заканчиваются контракты.

– Я даже об этом не знал. Надеюсь, сегодня узнаю поподробнее.

– Вам поставили какие-то задачи?

– Задача простая – улучшить "Трактор", усилить его.

– Понадобится ли вам генеральный менеджер, или вы планируете сами всем управлять и заправлять?

– Всем управлять и заправлять я не смогу. Поэтому понадобятся люди. В "Тракторе" есть люди, которые прямо сейчас работают, но как и что будет дальше – дайте мне хотя бы неделю, тогда я смогу вам ответить – и по структуре клуба, и по тому, кто и чем будет заниматься. Сначала мне нужно вникнуть. Потому что в последние годы я был просто страстным болельщиком "Трактора". Ну и последние 25 лет – спонсором хоккейной школы "Трактора". И остаюсь им. А по внутренним делам – мне пока трудно говорить обстоятельно.

– Будете ли вы пытаться удержать Виталия Кравцова?

– Мы всегда будем стараться удерживать наших воспитанников. Такая политика у нас была, по крайней мере, когда я был во главе "Трактора".

– Есть ли у вас виды на Анвара Гатиятулина?

– Некорректно об этом говорить, потому что у него контракт еще на год, и он продолжает борьбу за Кубок Гагарина. А то, что мы очень хотели бы его у себя видеть – это очевидно. (Игорь Еронко)