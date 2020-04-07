Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин рассказал о возможном отъезде в «Айлендерс». Голкипер был выбран «Островитянами» под общим 78-м номером драфта 2014 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля.

— Я, честно, не думал об этом. Сейчас не очень хочется говорить на эту тему, так как контракт с ЦСКА еще действует. Это неуважение к команде — рассуждать о другом клубе, находясь в их расположении. Но, теоретически, все возможно.

— Есть информация, что еще по ходу сезона ЦСКА сделал своим лидерам серьезные предложения. Но тогда потолок не был введен, а о пандемии и речи не было. Сегодня, учитывая данную ситуацию, есть ли конкретное предложение от ЦСКА?

- Предложение в сезоне действительно мне поступило. Но я был полностью сконцентрирован на своей работе. Я даже не знаю, какие условия мне предлагали. И это сейчас не лукавство, а чистая правда. Но после окончания сезона мы еще не разговаривали с руководством клуба. Никаких личных встреч мы не проводили. Возможно, у них пока не было времени.

— Может быть, все-таки уже пора в НХЛ?

— Конечно, мысли такие есть. Не буду скрывать. Мы же все живые люди. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Сорокина — скоро в «СЭ»