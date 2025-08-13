Новый главный тренер «Локомотива» Хартли прибыл в Россию

Новый главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прибыл в Россию.

Пресс-служба ярославского клуба опубликовала в Telegram-канале фотографию канадского тренера у аэропорта Домодедово.

«Локомотив» объявил о назначении 64-летнего Хартли 5 июля. Ранее специалист работал в КХЛ с «Авангардом» и выигрывал в 2021 году Кубок Гагарина.

С 2021 года «Локомотив» возглавлял Игорь Никитин, который после чемпионского сезона-2024/25 покинул клуб и перешел в ЦСКА.