Сергей Светлов: «С удовольствием ответил согласием на предложение со стороны «Сочи»
Новый главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал, как прошло знакомство с командой.
— Где вас застал звонок из ХК «Сочи»?
— Я в течение года достаточно много времени провожу в Сочи, у меня здесь квартира. Так что звонок от руководства «Сочи» меня застал неподалеку.
— Сколько времени вам потребовалось, чтобы принять предложение от клуба?
— Да нисколько. Я ждал предложений и благодарен руководству «Сочи» за возможность снова заняться любимым делом. С удовольствием ответил согласием на предложение со стороны клуба.
— На первом собрании с игроками вы сказали, что вы — не диктатор, но приверженец жесткой дисциплины. Какой вы тренер?
— Я демократичный человек, но не допускающий анархии. Твердо уверен в том, что дисциплина и порядок бьют класс. Понимаю, что у нас в команде нет звезд, но есть много молодых и перспективных ребят, у которых хорошее будущее.
— Что вам было важно донести до игроков на первом собрании?
— Самое главное, чтобы ребята поверили в себя. Да, много было поражений, пока команда выступала неудачно, но надо раскрепоститься и найти в себе новые эмоции.
— Самое страшное для тренера — это потухшие глаза хоккеистов. Какими вы увидели игроков «Сочи»?
— Мне понравилась первая тренировка. Ребята работали на льду с большим желанием. Поблагодарил ребят за работу, сказал, что, если мы и дальше будет тренироваться с такими эмоциями, то почувствуем игру и сможем исправить ситуацию.
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