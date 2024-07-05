Новым главой Департамента судейства КХЛ стал Константин Оленин

Арбитр Константин Оленин назначен руководителем Департамента судейства КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Ранее пост главы занимал Алексей Горский.

Оленин работал на матчах КХЛ в качестве главного арбитра с сентября 2008 года. За это время он провел в лиге 16 сезонов.

Оленин 13 раз назначался на матчи финальной серии Кубка Гагарина. Также 43-летний арбитр стал первым, кто преодолел отметку в 1000 матчей в КХЛ.