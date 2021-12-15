Новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде планируют построить к 2024 году

Строительство новой хоккейной арены в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2024 году. Проектная документация прошла необходимые заключения экспертов, в том числе в Главгосэкспертизе.

«Мы планируем начать реализацию уже в первой половине 2022 года. Если говорить про план организации строительства, то завершение должно быть в 2024 году, но будем работать максимально над сокращением сроков», — сказал губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

В ноябре председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко сообщил, что российские власти заложили 5 миллиардов рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в городе. Он отметил, что это свидетельствует о том, что программа возведения инфраструктуры к юбилею города не окончена.