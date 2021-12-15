Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде планируют построить к 2024 году

16:44
Теги:

Строительство новой хоккейной арены в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2024 году. Проектная документация прошла необходимые заключения экспертов, в том числе в Главгосэкспертизе.

«Мы планируем начать реализацию уже в первой половине 2022 года. Если говорить про план организации строительства, то завершение должно быть в 2024 году, но будем работать максимально над сокращением сроков», — сказал губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

В ноябре председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко сообщил, что российские власти заложили 5 миллиардов рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в городе. Он отметил, что это свидетельствует о том, что программа возведения инфраструктуры к юбилею города не окончена.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/13207535

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
В Польше захотели присоединить Украину и создать империю до Черного моря
0
Реклама