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Новотны объявил о завершении карьеры

09:27
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Чешский нападающий Иржи Новотны объявил о завершении карьеры. По словам 37-летнего хоккеиста, он хочет больше времени проводить с семьей.

«Внутренне я был готов к этому уже долгое время, теперь это официально, — приводит слова Новотны isport.blesk.cz. — Хоккеисты подбадривали меня и уговаривали остаться. Многие люди, которые действительно что-то сделали в хоккее, предлагали мне не торопиться и еще раз все обдумать. Но у меня оставалось три-четыре месяца на размышления, и решение все больше созревало. Дело не в лени или отсутствии интереса. На первый план вышел семейный фактор. Мне нужно заботиться о детях, уделять им время, которое я не мог дать им раньше».

Новотны выступал в НХЛ за «Баффало», «Вашингтон» и «Коламбус». В КХЛ он играл за «Атлант», «Барыс», «Лев», «Локомотив», «Трактор» и «Ладу». В составе сборной Чехии стал чемпионом мира в 2010 году.

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