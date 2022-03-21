Новиков высказался о серии второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о серии второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Мы помним и знаем девиз московского «Динамо»: сила в движении. Пока армейцы посильнее, ведут в серии 2-0. Не вижу в серии ЦСКА — «Динамо» спортивной злости и хитрости, как, например, в серии СКА со «Спартаком». Думаю, у бело-голубых все же есть шанс спастись, мы же говорим о профессиональных хоккеистах.

Да, что-то может не получаться, динамовцам однозначно нужно прибавлять. Главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, на мой взгляд, немного не хватает энергетики. Этот момент нарабатывается у тренера с годами. Федоров был великим хоккеистом, затем перешел на работу менеджера, а только потом стал тренером. Сейчас его команда показывает результат, это главное. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Новикова «Чемпионат».

21 марта «Динамо» и ЦСКА сыграют третий матч серии. На данный момент счет в серии 2-0 в пользу ЦСКА.