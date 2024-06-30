Новиков: «Приехал Кинэн — чемпион, приехал Хартли — чемпион. Мне непонятно»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил недоумение насчет того, что в КХЛ выигрывали команды, возглавляемые иностранными тренерами.

«Новиков — ученик Станиславского, который ничему не верит. И ему непонятно, как это так: приехал Кинэн — чемпион, приехал Хартли — чемпион. Я же не разбираюсь в хоккее! Почему иностранные тренеры выигрывают у нас? Не могу этого понять», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Кинэн стал обладателем Кубка Гагарина во главе магнитогорского «Металлурга» в 2014 году. Боб Хартли выиграл плей-офф КХЛ вместе с «Авангардом» в 2021 году.