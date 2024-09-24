Новиков — о Деанджело: «Я не жду чудес даже от Кузнецова»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от игры нового американского защитника СКА Тони Деанджело.
— Трудно сказать, чего можно ожидать от Деанджело. Я не жду чудес даже от Кузнецова. Наш хоккей не настолько слаб, чтобы игрок из НХЛ показывал здесь какие-то чудеса. Наоборот, в нашем чемпионате играть иногда сложнее, чем в Америке. Здесь другой режим.
В любом случае хорошо, что к нам приезжают североамериканцы. Наши зрители могут познакомиться с большим количеством иностранных игроков. Это укрепляет лигу и вносит свой колорит. Это полезное явление. При всем уважении к нашему хоккею мы с таким же уважением относимся к иностранным хоккеистам. Нет сомнений, что для них делают максимально комфортные условия. У иностранцев только положительные эмоции, — сказал Новиков «РБ Спорт».
Контракт с защитником Тони Деанджело подписан на один год.
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